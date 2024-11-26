ÉáÃÊ¤«¤éÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÀ¸³è¤Ç¤­¤ë¤·¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¡ª¡¿¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ³Ú¤Ë17kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê1¡Ë3¿©¿©¤Ù¤ÆOK¡¢´Ö¿©¤âOK¡ª ²æËý¤·¤Ê¤¤¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡£Ì¡²è²È¤Î¤Ê¤®¤Þ¤æ¤µ¤ó¤¬¡¢Í§¿Í¤¬ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¡£¤·¤«¤·¡¢¼ã¤¤º¢¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Áé¤»¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â¤Ê¤ó¤Ç¥ê