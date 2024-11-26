2024Ç¯10·î28Æü¡¢¥í¥É¥ê¥´¡¦¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Æ±À¯¸¢¤ÎËãÌôÀïÁè¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤¿¤á¡¢µÄ°÷¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡¦Ezra Acayan¡¿Getty Images¡Ë¡Ö¤â¤·»ä¤¬»¦¤µ¤ì¤¿¤é¡¢BBM¡¢¥ê¥¶¡¦¥¢¥é¥Í¥¿¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¥à¥¢¥ë¥Ç¥¹¤ò»¦¤¹¤è¤¦Íê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×BBM¤È¤Ï¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡¦¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂçÅýÎÎ¡¢¥ê¥¶¡¦¥¢¥é¥Í¥¿¤Ï¤½¤ÎÉ×¿Í¡¢¥í¥à¥¢¥ë¥Ç¥¹¤ÏÂçÅýÎÎ¤Î¤¤¤È¤³¤Ç²¼±¡µÄÄ¹¤À¡£È¯¸À¤Î¼ç¤Ï¥µ¥é¡¦¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÉû