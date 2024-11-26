2024Ç¯11·î26Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¹ñÌ±ÆüÊó¤Ï¡Ö½ÐÀ¸Î¨¤¬2015Ç¯°Ê¹ß9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÄã½Ð»º¹âÎð¼Ò²ñ°Ñ°÷²ñ¤ÏÆ±Æü¡¢º£Ç¯¤Î¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤¬0¡¥74¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯¤è¤ê0¡¥02¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢15Ç¯¡Ê1¡¥24¡Ë¤«¤éÄã²¼¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ñÍ½»»À¯ºö½è¤â10·î11Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¡Öº£Ç¯¤Î¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤¬15Ç¯