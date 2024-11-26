ÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î3µòÅÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¡Ê69¡Ë¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¤¬¡¢100ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û½éÂ¹¤òÊú¤¯¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¥¢¥°¥Í¥¹¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¡¢3¿ÍÁ´°÷¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¡£2023Ç¯1·î¡¢¥Ö¥í¥°¤ÇÄ¹ÃË²ÈÂ²¤Ë¡¢Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Íâ·î¡¢Â¹¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÃÂÀ¸¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã