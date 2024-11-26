¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡×¤³¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¡Ê54¡Ë¤¬26Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ÇºÆÁª¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡Ê47¡Ë¤Ë¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢°ãÈ¿¤òËÉ»ß¤¹¤ëÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó¸À¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¤Ï¡¢ºØÆ£»á¤ÎÁªµó±¿Æ°¤ò¤á¤°¤ë¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿µ­»ö¤ò°úÍÑ¡£¡Ö¡ÚÄó°Æ¡Ûº£²ó¤Î·ï¤ÏÌäÂê¹Ô°Ù¤«¤É¤¦¤«¡¢¤µ¤¨¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Ëè²ó»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡ÖÀ¯