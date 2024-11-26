¹¶¼é¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤ÇÂç²ñ¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿ÂæÏÑ¤Ø¤Î»¿¼­¤¬»ß¤Þ¤Ê¤¤(C)Getty Images°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î24Æü¡¢¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Î·è¾¡¤ÇÂæÏÑÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-4¤ÇÇÔ¤ì½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤â¡Ö27¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡ÛÆüËÜÂ¦¤ÎÄó°Æ¤Ë¡ÖÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¡× ÂæÏÑ»Ø´ø´±¤¬¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÃÇ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡Ö¤³¤³¤ÏÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Î¾ì