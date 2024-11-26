¥í¥·¥¢¤ÎÊäµëÁ¥¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥¹£¹£°¡×¤¬£²£³Æü¤Ë£É£Ó£Ó¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¡¢°Û½­¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿/NASA+¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ê£Î£Á£Ó£Á¡Ë¤Ï£²£´Æü¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê£É£Ó£Ó¡Ë¤ËÅþÃå¤·¤¿ÊäµëÁ¥¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥¹£¹£°¡×¤«¤é¡Ö°Û½­¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢£É£Ó£Ó¤ËÂÚºß¤¹¤ë¥í¥·¥¢¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬Ã»»þ´Ö¡¢°ìÉô¶è²è¤òÉõº¿¤¹¤ëÂÐ±þ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡££Î£Á£Ó£Á¤Ï£Ã£Î£Î¤Ë´ó¤»¤¿£²£µÆü¸á¸å¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢°Û½­¤Ï¡Ö¥×¥í¥°¥ì