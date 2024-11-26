1.¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬ÊÝ°é»ÎÅù¤Î¿Í·ïÈñ¤Î10.7¡ó°ú¤­¾å¤²¤òÈ¯É½ »°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï11·î22Æü¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÊÝ°é»ÎÅù¤Î¿Í·ïÈñ¤òÁ°Ç¯ÅÙ¤«¤é10.7%°ú¤­¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¡¢°ú¤­¾å¤²Éý¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.3¡ó～5.2¡ó¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÏÊÝ°é»Î¤Î½è¶ø¤ÎÈ´ËÜÅª²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç²áµîºÇÂç¤Î°ú¤­¾å¤²Î¨¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¸øÌ³°÷¤Î¿Í·ïÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þÄê¤òÂ¥¤¹¡Ö¿Í»ö±¡´«¹ð¡×