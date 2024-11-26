ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ï26Æü¡¢2025Ç¯7¡Á11·î¤Ë·îÁÈ¤Ç¡ÖGUYSANDDOLLS¡×¤ò¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖGUYS¡Ä¡×¤Ï¡¢1984Ç¯¤ËÊõÄÍ·îÁÈ¤ÇÂçÃÏ¿¿±û¡Ê¤À¤¤¤Á¡¦¤Þ¤ª¡Ë¡¢¹õÌÚÆ·¡Ê¤¯¤í¤­¡¦¤Ò¤È¤ß¡Ë¤Ë¤è¤ê½é±é¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å02Ç¯¤Ë·îÁÈ¤Î»ç¿á½ß¡Ê¤·¤Ö¤­¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë¡¢±ÇÈþ¡Ê¤¨¤ß¡Ë¤¯¤é¤é¡¢15Ç¯¤ËÀ±ÁÈ¤ÎËÌæÆ³¤è½¡Ê¤Û¤¯¤·¤ç¤¦¡¦¤«¤¤¤ê¡Ë¤ÈÈÞ³¤É÷¡Ê¤Ò¤Ê¤ß¡¦¤Õ¤¦¡Ë¤ËºÆ±é¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ÎºÇ¹â·æºî¡£°ìºòÇ¯¡¢Äë