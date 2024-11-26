£²£¶Æü¤ÎÃæ¹ñËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£´¡¥£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£±£²¡ó¡Ë°Â¤Î£³£²£µ£¹¡¥£·£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£³ÆüÂ³Íî¤·¤¿¡£Ìó£±¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¿å½à¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÃæÂÐÎ©·ã²½¤Î·Ù²ü´¶¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤ëÎ®¤ì¡£¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬°ãË¡ÌôÊª¤ÎÊÆ¹ñÎ®Æþ¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»öÂÖ¤¬²ò·è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎÍ¢Æþ´ØÀÇ¤Ë£±£°¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ºß¥ï