ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤ÏÏ«Æ¯ÃÄÂÎ¤ä·ÐºÑ³¦¤ÎÂåÉ½¤é¤È²ñÃÌ¤·¡¢ÍèÇ¯½Õ¤Î½ÕÆ®¤Çº£Ç¯¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂçÉý¤ÊÄÂ¾å¤²¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¡ÖÍèÇ¯¤Î½Õµ¨Ï«»È¸ò¾Ä¤Ë¤ª¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÄÂ¶â¿å½à¤ò°ú¤­¾å¤²¤ë¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢33Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤ÎÄÂ¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÀª¤¤¤ÇÂçÉý¤ÊÄÂ¾å¤²¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×À¯¸¢È¯Â­¸å¡¢½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¯Ï«»È¡×²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢Ï¢¹ç¤ÎË§Ìî²ñÄ¹¤ä·ÐÃÄÏ¢¤Î½½ÁÒ²ñÄ¹¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£