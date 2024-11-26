ITTF(¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ)¤Ï26Æü¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÊ¡²¬¤Î·è¾¡¤ÇÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê¤Èº´Æ£Æ·Áª¼ê¥Ú¥¢¤¬5°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤«¤é4¤Ä¥é¥ó¥¯¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âîµå¤ÎÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¤È¤Ê¤ëWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÊ¡²¬¤Ç¤Ï½éÀï¤«¤éÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¡¦Â¹±ÏèµÁª¼ê¤ÈÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°3°Ì¡¦²¦·ÝíìÁª¼ê¤ÎÃæ¹ñ¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¡£ÆÀ°Õ¤Î¥«¥Ã¥È¹¶·â¤ò¶î»È¤·¡¢Âè1¥²¡¼¥à¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤ÈÏ¢¼è¡£Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß3-1