¡ù120¡ó°Ê¾å¡Ä¡Ä²áÇ®¤Ë·Ù²ü 100¡ó¡Ä¡ÄÃæÎ© ¡ú70¡ó°Ê²¼ ¡Ä¡ÄÄìÃÍ¥¾ー¥ó ¡Ú11·î¡Û 26Æü(²Ð)94.03¡¿338±ß°Â¡¦3Ëü8500±ß³ä¤ì 25Æü(·î)94.04¡¿496±ß¹â¡¦3Ëü8500±ßÂæ²óÉü 22Æü(¶â)94.21 21Æü(ÌÚ)89.09¡¿326±ß°Â 20Æü(¿å)85.70 19Æü(²Ð)91.10 18Æü(·î)85.93¡¿422±ß°Â¡¦3Ëü8500±ß³ä¤ì 15Æü(¶â)85.25 14Æü(ÌÚ)85.78 13Æü(¿å)83.24¡¿654±ß°Â¡¦3Ëü9000±ß³ä¤ì 12Æü(²Ð)88.87¡¿157