·ÀÌó¹¹²þ¤ò½ª¤¨¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëÃæÆü¡¦ÌÚ²¼¡á26Æü¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ìÃæÆü¤ÎÌÚ²¼ÂóºÈÊá¼ê¤¬26Æü¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢200Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð7ÀéËü±ß¤ÇÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£·ÀÌóÇ¯¿ô¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢¡ÖÀ¿°Õ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¡£9Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï74»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥¼¥í¤«¤é¤Î¶¥Áè¡£³«Ëë¥Þ¥¹¥¯¤òÁÀ¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ÀÐÀî¹·ÌïÆâÌî¼ê¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Î3ÀéËü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£4ËÜÎÝÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ö»×