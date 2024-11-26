【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』は、週間売上18.5万枚を記録！ ENHYPENの2ndスタジオリパッケージアルバム『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』が、11月25日にオリコンが発表した最新ランキング（12月2日付/集計期間11月18日～24日）で週間売上18.5万枚となり、週間アルバム1位を記録した。 この結果、ENHYPENは2ndミニアルバム『BORDER : CARNIVAL』を皮切りに、『ROMANCE
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