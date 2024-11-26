鹿児島県の種子島宇宙センターで26日朝、開発中の国産ロケットのエンジン燃焼試験中に火災が発生しましたが、林官房長官は午前11時すぎの会見で、現時点で人的被害はなかったとの報告を受けたと明らかにしました。JAXA＝宇宙航空研究開発機構によりますと、きょう午前8時半ごろ、種子島宇宙センターで行われていた開発中の「イプシロンSロケット」のエンジン燃焼試験中に火災が発生しました。林官房長官「燃焼試験はあらかじめ管理