Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」シーズン5がいよいよ撮影開始となったようだ。クリエイターのエリック・クリプキが第1話の脚本の表紙をで公開した。 One. Last. Ride. - Eric Kripke (@therealKripke) 最終シーズンの幕開けとなるエピソードは『Fifteen Inches of Sheer Dynamite(15インチの強力なダイナマイト)』と題され、脚本をポール・グレロング、監督をフィル・スグ