ドキュメント20min.「NO EFFECTOR, NO LIFE.」（C）︎NHK NHK総合で12月1日午後11時45分からドキュメント20min.「NO EFFECTOR, NO LIFE.」ギタリストを夢中にするエフェクター魅惑の世界が放送される。田渕ひさ子(ナンバーガール)、収集研究家・細川雄一郎(CULT)、エフェクター製作者・手塚大哉が全人類に捧ぐ「エフェクター特化ドキュメント」番組。 NHK初、コンパクトエフェクターに特化したドキュメンタ