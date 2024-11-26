中国東部の浙江省寧波市内の舟山港梅山港区では22日、遠隔操作のガントリークレーンのオペレーターがゆっくりと操作することで、今年1000万TEU目のコンテナが大型コンテナ船の「CMACGMマルコ・ポーロ」号に順調に積み込まれました。このことで､寧波舟山港には穿山港区コンテナターミナルに続き、2カ所目の「年間1000万TEU級」単一コンテナターミナルが出現しました。また、寧波舟山港は世界で唯一の、2つの「年間1000万TEU級」単一