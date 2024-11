【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■やす子の思い出に残る冬ソングは、amazarashi「クリスマス」と羊文学「1999」 ソニー・ミュージックの冬の名曲を集めたプレイリスト「冬に聴きたい曲」が各種配信サービスで公開。同時に、人気芸人・やす子を起用した特別映像も公開された。 本映像は冬の定番曲、マライア・キャリー「All I Want for Christmas Is You」と、2019年冬にリリースされドラ