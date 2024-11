ソニー・ミュージックの冬の名曲を集めたプレイリスト「冬に聴きたい曲」が26日、各種配信サービスで公開され、お笑い芸人・やす子(26)を起用した特別映像も公開となった。この記事の写真を見るこの映像は冬の定番曲Mariah Carey「All I Want for Christmas Is You」とsumika「願い」を楽曲に採用。サンタクロースに扮したやす子が、友人とクリスマスパーティーを楽しむ様子や子どもを起こさないよう、ほふく前進や忍び足で進み