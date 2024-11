2024年11月25日に、小型マイコンボード「Raspberry Pi Pico 2 W」が発表されました。2024年8月9日に登場した「Raspberry Pi Pico 2」に無線モジュールを搭載したワイヤレス対応バージョンで、販売価格は7ドル(約1080円)となっています。Raspberry Pi Pico 2 W on sale now at $7 - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-pico-2-w-on-sale-now/Raspberry Pi Pico 2 W Review: The RP2350 goes wireless | Tom