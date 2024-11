Appleが2025年に発売を予定している「iPhone 17」シリーズには、これまでの端末よりも薄型の「Air」というモデルが加わるとうわさされています。新たに、このiPhone 17 Airは、アメリカ国内向けだけではなくすべての国向けのモデルでSIMカードトレイをなくし、eSIMに統一される可能性が報じられました。Apple’s Thin iPhone Has No Physical SIMs-That Could Dampen China Sales - The Informationhttps://www.theinformation.com