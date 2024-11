X(旧Twitter)でリンクを含む投稿の表示順位が下がっていることを指摘したユーザーに対し、Xのオーナーであるイーロン・マスク氏が指摘を認めるような発言をしたと報じられました。マスク氏は、ユーザーがなるべくXにとどまっていてほしいと考えているようです。Elon Musk Admits X is Throttling Link Out from the Platformhttps://www.mediaite.com/news/elon-musk-admits-x-is-throttling-links-effectively-limiting-people-fr