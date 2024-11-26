ファミリーマートは11月26日から、おむすびや弁当、サンドイッチ、スイーツなどに使用できる「お買得クーポン」の配布を全国のファミリーマート約1万6,300店舗で開始した。ファミリーマート 「お買得クーポン」全体画像【関連記事】「セブン-イレブン 福袋2025」計3108円引き相当のクーポンにバッグ･ポーチ･ブランケットなど付いて3630円、11月25日予約開始物価高が続く中、「おトクにお買い物を楽しんでいただきたい」として、11
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