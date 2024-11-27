個性豊かな雑種犬の魅力を紹介する連載企画。第24回は、琉球犬ミックスと思われる、テリアのような見た目の「KIVI（キビ）」。沖縄の採石場で保護され、２代にわたってラブラドールと暮らしてきた旅好き夫妻とともに、長野の高原でトレーニングに遊びにと日々を満喫しています。【基礎データ】琉球犬ミックスのテリア系中型雑種犬DATA《名前》KIVI（キビ）《年齢／性別》約１歳／オス《役割》アウトドアも観光も楽しむ旅犬修行中