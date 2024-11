ネットワークストレージメーカーのQNAPは2024年11月14日に、NASシステムのファームウェアアップデート「QTS 5.2.2.2950 build 20241114」をリリースしました。しかし、一部のユーザーから「該当のファームウェアへのアップデート後、NASにログインできなくなった」との報告が相次いでいます。QNAP NAS users locked out after firmware update snafu • The Registerhttps://www.theregister.com/2024/11/25/qnap_faulty_upda