日本唯一のアクション海外ドラマ専門チャンネル、アクションチャンネルの2024年12月のラインナップをご紹介しよう。【関連記事】『SUITS／スーツ』新スピンオフのリリース日が決定！ 『ラストコップ〜刑事ミック失われた20年』シーズン4〜5（全21話）12月2日（月）21：00放送スタート『ラストコップ〜刑事ミック失われた20年』シーズン4© Granada Produktion für Film und Fernsehen GmbHついに完結！20年ぶ