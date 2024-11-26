中国海軍艦隊、５日間の香港訪問を終える25日、香港の昂船洲ふ頭を離れる駆逐艦「長沙」。（香港＝新華社配信/易定）【新華社香港11月26日】中国海軍の強襲揚陸艦「海南」と駆逐艦「長沙」の編隊が25日、香港特別行政区訪問を終え、広東省湛江（たんこう）市に向けて出航した。5日間の訪問中、編隊は艦上レセプションや一般公開、国防知識講座、文化的交流など一連の活動を行った。両艦が香港を訪問するのは初めてで、「海南