監修医師：北河 徳彦（医師） 北海道大学医学部 卒業、北海道大学大学院医学研究科修了。現在は神奈川県立こども医療センター勤務。専門は小児外科・小児腫瘍・小児栄養 。医学博士。日本小児外科学会小児外科専門医・指導医、日本小児血液がん学会小児がん認定外科医、日本外科学会外科専門医・指導医、日本肉腫学会認定医・指導医、日本ハイパーサーミア学会認定医、日本移植学会移植認定医、日本静脈経腸栄