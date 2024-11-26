【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■King Gnu『THE GREATEST UNKNOWN』アナログ盤リリース決定！ King Gnu「白日」のMVが、YouTubeにて5億回再生を突破した。 「白日」は、2019年2月22日に配信リリースした配信シングルで、ストリーミング累計7億回再生を突破している。バンドのブレイクと相まってロングヒットを記録し、Billboard Japanの総合ソング・チャート「JAPAN HOT 100」の年間チャ&#1254