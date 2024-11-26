16種類以上のNLP(自然言語処理)タスクを用いて日本語の大規模言語モデル(LLM)の性能評価と分析を行う「オープン日本語LLMリーダーボード」が公開されました。構築には国立情報学研究所をはじめとする日本語LLMの研究開発を行う組織横断プロジェクト「LLM-jp」が携わっています。Open Japanese LLM Leaderboard - a Hugging Face Space by llm-jphttps://huggingface.co/spaces/llm-jp/open-japanese-llm-leaderboardIntroducing th