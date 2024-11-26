26日朝、鹿児島県の種子島宇宙センターで行われていたＪＡＸＡ＝宇宙航空研究開発機構が開発中の国産ロケット「イプシロンＳロケット」のエンジン燃焼試験で、火災が発生しました。 ＪＡＸＡによりますと、26日午前8時半ごろ、鹿児島県南種子町の種子島宇宙センターで行われていた開発中の国産ロケット「イプシロンＳロケット」のエンジンの燃焼試験で、試験開始後に「異常燃焼が発生し、火災が発生した」ということ