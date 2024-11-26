◆園田１日目（１１月２６日）《下原理》１７８勝。ビーナスライズ（８Ｒ）に力が入る。「ＪＲＡでの成績がいい」（◎）。アマノハバキリ（３Ｒ）も「スムーズに運べたら」（◎）。アシャカデュメ（１１Ｒ）は「テンに行けたら」（○）。サティンボディス（５Ｒ）も「降級したので」（○）。《鴨宮祥行》１２３勝。グロリアスアポイ（１１Ｒ）でメイン制覇を目指す。「しまいの脚はしっかりしている」（◎）。キミノカ