小型ロケット「イプシロンS」のエンジン試験の様子＝26日午前8時30分、鹿児島県の種子島宇宙センター（JAXAの中継映像から）宇宙航空研究開発機構（JAXA）は26日午前、開発中の小型固体燃料ロケット「イプシロンS」の2段目エンジンを地上で燃焼させる試験を鹿児島県の種子島宇宙センターで行ったが、異常燃焼が起きて火災が発生した。このエンジンは、昨年7月に秋田県の能代ロケット実験場で行った試験でも爆発事故を起こしてい