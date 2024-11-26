¡Ö´¨¤¤Ä«¤Ë·¤²¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤¿·ë²Ì¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤³¤²¤á¡Ê¡÷petbaka¡Ë¤µ¤ó¤¬2024Ç¯11·î19Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤Î¤¦¤Á¤Î1Ëç¡£Çò¹õ¤ÎÇ­¤¬¡¢´Ý¤á¤é¤ì¤¿·¤²¼¤òÒú¤¨¤Æ±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥â¥³¥â¥³¤È¤·¤¿¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤½¤¦¤Ê·¤²¼¤À¡£¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¤Ç­¤Á¤ã¤ó¡ª¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È¤·¤¿¾²¤òÁÇÂ­¤ÇÊâ¤¯¤Î¤Ï´®¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£......¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î·¤²¼¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤·