＜朝鮮日報＞李在明偽証教唆罪は一審無罪…偽証証人は有罪＜東亜日報＞李在明偽証教唆罪は一審「無罪」＜中央日報＞李在明の偽証教唆一審無罪＜ハンギョレ＞危機の李在明一息ついた…偽証教唆罪一審無罪＜京郷新聞＞偽証教唆罪一審「無罪」…山場乗り切った李在明＜毎日経済＞一息ついた李在明「偽証教唆」一審無罪＜韓国経済＞歴史塗り替えた韓国バイオ年間売上１兆ウォン医薬品誕生へ著作権者(c) 聯合ニュース