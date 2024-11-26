○経済統計・イベントなど ０８：５０日・企業向けサービス価格指数 ２３：００米・住宅価格指数 ２３：００米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ＤｙＤｏ，人・夢・技術 出所：MINKABU PRESS