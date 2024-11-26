26日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝154円10銭前後と、前日午後5時時点に比べ40銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円73銭前後と28銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース