基礎体力強化、適切な動作を身に付けるためのトレーニングエリア世界を舞台に活躍する菊池雄星投手は、未来を切り開く子どもたちの育成を常に考えるメジャーリーガーだ。菊池がプロデュースする複合野球施設。“マウンドの王”を意味する「King of the Hill」（通称：KOH）が17日、同投手の故郷である岩手・花巻市にオープン。「野球は冬のスポーツ」とも言う彼のトレーニングの意識や、野球をする小学生・中学生たちを含めた“