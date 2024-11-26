敦康親王（片岡千之助）の薨去に接し、まひろ（藤式部。吉高由里子）は光る君の物語をついに完結。同時に幼い頃からずっと想い続けてきた藤原道長（柄本佑）への想いも断ち切り、須磨・明石そして大宰府へと「はばたき」ました。まひろに捨てられ、茫然自失の道長は体調不良を理由にいきなり出家。まさか藤原賢子（南沙良）が自分の子供だったなんて……複雑な想いを抱えながら、やっぱり俗世は捨てきれません。※藤原賢子の父親が