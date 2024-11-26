【モデルプレス＝2024/11/26】俳優の竹内涼真と町田啓太がW主演を務め、Netflixが企画・製作するNetflix映画『10DANCE（テンダンス）』（2025年世界独占配信）の実写化が決定。男と男の官能の本格競技ダンス映画が始動する。【写真】竹内涼真＆町田啓太が演じるキャラクター◆竹内涼真＆町田啓太、W主演「10DANCE」制作決定男性2人のダンスに懸ける情熱、闘志、対抗心、そして苦悩や嫉妬を描いた、井上佐藤によるヒット漫画「10DAN