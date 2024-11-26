【モデルプレス＝2024/11/26】俳優の濱正悟、兵頭功海がW主演を務めるTBSドラマストリーム枠「毒恋〜毒もすぎれば恋となる〜」（毎週火曜よる11時56分〜／Netflixで先行配信）の第10話が、26日に放送される。【写真】「毒恋」濱正悟＆兵頭功海、入浴シーンに衝撃の声◆濱正悟＆兵頭功海W主演「毒恋〜毒もすぎれば恋となる〜」本作は、ツンデレエリート弁護士・志波令真（濱）とワンコ系天才詐欺師・ハルト（兵頭）の2人が絶対秘密