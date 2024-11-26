aespa aespaが、世界最大級のK-POP授賞式『2024 MAMA AWARDS』２日目のレッドカーペットに登場した。凛とした美しさを感じさせる黒のドレス姿で登壇した。ファンの熱烈な歓迎に笑顔で応じていた。aespaは、グローバルなファンの支持によって作られる「Fansʼ Choice」、そして楽曲「Supernova」が「SONG OF THE YEAR」を受賞した。aespaは「私たちの『Supernova』がここまで愛されるなんて予想もできませんでし