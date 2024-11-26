イギリスの競争市場庁(CMA)が、モバイルブラウザに対するAppleの制限により、開発者のイノベーションが制限され、iPhoneユーザーに利益をもたらすはずだった機能の開発が妨げられているとの報告書を提出しました。CMAはAppleを調査することを検討しています。CMA publishes provisional findings in Mobile Browsers and Cloud Gaming market investigation - GOV.UKhttps://www.gov.uk/government/news/cma-publishes-provisional