人気漫画家・桂正和の連載デビュー作を、藤岡真威人主演で実写化するテレ東ほか・ドラマチューズ！「ウイングマン」（毎週火曜深夜24時30分〜）の第6話が、本日、11月26日深夜に放送される。映画撮影のために仲間たちと特撮の聖地・岩舟山を訪れた主人公・広野健太（藤岡）が、ドリムノートを奪われ窮地に陥る。「ウイングマン」は、特撮オタクで高校2年生の健太が、異次元世界からやってきた不思議な美少女・アオイ（加藤小夏