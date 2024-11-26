一般家庭がハロウィンに使う予算はいくらか。男性化粧品の市場規模は何億円か……。 市場調査分野で国内首位。日本で唯一、消費と販売（企業側）の両方の調査網を持つ。デジタル化によって氾濫する情報を整理整頓する役割を担う。「これまで勘や経験に頼っていたものを数値化して提供してきた」。市場調査の市場規模はここ数年、約2500億円と横ばいが続いているが、自らの役割は「領域を広げること」と語る。 昨今、マス