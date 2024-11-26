２５日の為替市場の四本値（ポンド円・豪ドル円・カナダ円） ポンド円 豪ドル円カナダドル円 始値193.91100.65110.40 高値194.62101.04110.81 安値193.28100.01109.93 終値193.81100.29110.27
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