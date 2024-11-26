【香港】 貿易収支（10月）17:30 予想-290.0億香港ドル前回-532.0億香港ドル（貿易収支) 【米国】 住宅価格指数（9月）23:00 予想0.4%前回0.3%（前月比) 住宅価格指数（2024年 第3四半期） 予想N/A前回0.9%（前期比) S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（9月）23:00 予想4.7%前回5.2%（前年比) 新築住宅販売件数（10月）27日00:00 予想72.0万件前回73.8万件（新築