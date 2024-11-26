久し振りの白星は、葛藤も悩みも吹き飛ばした。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」11月25日の第1試合はセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）が9月26日以来の快勝。序盤に跳満を決めると、その後も好配牌を次々に大物手へ仕立て上げた。【映像】強烈パンチ！竹内が決めた鮮やかな跳満デビューから2連勝の後、6戦未勝利も無敗の2着4回に3着2回。ポイントは稼いでいるが、そろそろトップが欲しいところ。この試合